Mercato Udinese – Il post Beto arriva dalla Serie A / L’ultimo nome

Il centravanti portoghese Norberto Berchiche Betuncal Gomes anche detto Beto, sta vivendo un momento di forma tutt'altro che positivo. Nelle ultime ore sta cercando di fare la differenza in tutti i modi possibili ed immaginabili, ma non riesce più a trovare quelle prestazioni che hanno fatto innamorare tutti i tifosi a suon di gol ed assist. Non solo i bianconeri hanno notato le sue capacità, ma anche i general manager ti tante squadre della Premier League e proprio dal campionato inglese sono arrivate le prime offerte per il talento del Portogallo. Ecco di quali squadre stiamo parlando e che si sono mostrate molto interessate all'acquisto di un calciatore come l'ex Portimonense.