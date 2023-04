Mercato Udinese – Si lavora al post Beto / Fatta per Brenner dal Cincinnati

L'Udinese non è mai doma, soprattutto quando si parla di calciomercato in entrata ed in uscita. Nelle ultime ore stanno arrivando delle importanti conferme dall'altra parte del mondo per quanto riguarda il nuovo bomber della società. Il giocatore pronto per lanciarsi anche in un campionato difficile come quello italiano, è Brenner del Cincinnati. Sono diversi mesi che l'Udinese sta seguendo la prima punta brasiliana ed ora sembra essere finalmente arrivato il momento per mettere tutto nero su bianco. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito tutti i dettagli che riguardano la trattativa del momento. Il brasiliano è pronto per questa sua nuova avventura.