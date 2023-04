News Udinese – La Roma perde pezzi / Non ci saranno Dybala e Abraham

La Roma non sorride più. Ieri contro il Feyenoord la partita è andata in maniera tutt'altro che positiva. Dopo una partenza super ed un ottimo primo tempo con un rigore sbagliato, il team non è riuscito a reagire ed ha subito un gol su una ribattuta da calcio d'angolo. Oltre al danno, però, sembra esserci tutto anche per una beffa clamorosa. Ben due giocatori della Roma titolarissimi non ci saranno nel corso del prossimo incontro di campionato. Il primo è Tammy Abraham e il secondo è il gioiello di questo team: Paulo Dybala. Adesso per Mourinho si fa dura riuscire a far quadrare un attacco che rischia di essere in piena emergenza.