Udinese – Pozzo fregato? / Saponara sta per firmare con il Verona

Il patron e il club bianconero rischiano di restare senza capra e cavoli. Il team continua ad attendere una risposta definitiva da parte di capitan Pereyra sul suo futuro e nel frattempo il suo sostituto sembra essere vicinissimo alla firma con un nuovo club. Riccardo Saponara è ad un passo dall'Hellas Verona. La squadra scaligera ha garantito al calciatore svincolato un biennale a cifre vantaggiose e sembra essere pronto per firmare nei prossimi giorni. Un brutto colpo per l'Udinese che se dovesse perdere definitivamente il capitano argentino rischia di rimanere senza un jolly tra centrocampo e attacco. La famiglia Pozzo sa che non c'è più tempo da perdere e sicuramente non potrà attendere il calciatore ex Watford all'infinito. Proprio per questo motivo è stata fissata come data di scadenza l'inizio del ritiro austriaco. Vedremo se si muoverà qualcosa nei prossimi giorni.