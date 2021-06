Mercato Udinese – Pozzo ci ripensa: proposto rinnovo a Gotti

Il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo avrebbe deciso di continuare con Luca Gotti: proposto un contratto annuale

A breve inizieranno i preparativi per la prossima stagione e l'Udineseancora non ha scelto il futuro allenatore. Dopo un campionato non troppo esaltante, la dirigenza bianconera avrebbe voluto cambiare perchè convinta che ci fosse bisogno di un'aria nuova. Tuttavia, i diversi profili sondati sono sembrati irraggiungibili. Paolo Zanetti era il sogno di Pozzo, ma con la promozione in Serie A, il Venezia ha deciso di blindarlo per altri tre anni. L'ex centrocampista del Torino crede nel progetto dei lagunari e vuole affrontare con loro il ritorno nel massimo campionato italiano. L'altro possibile candidato, Rolando Maran ha costi troppo alti che l'Udinese non può permettersi. Ecco allora, l'incredibile colpo di scena.

Avanti con Gotti

Come riporta il Messaggero Veneto, la società friulana ha nuovamente cambiato i piani ed è convinta di puntare ancora su Luca Gotti. Nelle prossime ore il tecnico dovrebbe ricevere la proposta da parte di Gino Pozzo che sarebbe pronto ad offrire un contratto annuale al mister delle ultime due salvezze. Tuttavia, il patron bianconero sarebbe intenzionato a cambiare una parte dello staff. I due maggiori indiziati a salutare sono il responsabile dei preparatori atletici, Gianni Brignardello ed il collaboratore tecnico, Giampiero Pinzi. Gotti sembra orientato ad accettare le novità. Quindi, dopo divese settimane di incertezza, la fumata bianca per il rinnovo dell'allenatore è molto vicina. Ma non è finita qui.

Mercato

Con la conferma di mister Gotti, diversi calciatori vicini all'addio potrebbero rimanere. Uno su tutti è Nahuel Molina, per il quale l'Udinese ha già rifiutato diverse offerte. Il laterale argentino, soprattutto nella seconda parte del campionato è stato uno dei punti fermi della squadra e la società bianconera vuole continuare a puntarci. Discorso diverso, invece, per Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il loro destino non cambierà: in caso di proposta adeguata lasceranno Udine.