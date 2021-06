Notizie Udinese – Di Natale: ”La società deve tenere Gotti”

Lo storico capitano dell'Udinese, Antonio Di Natale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

Redazione

Dopo aver messo alle spalle la passata stagione, chiusa al tredicesimo posto, l'Udinesesta cominciando a pianificare il futuro. Molto dipenderà dal mercato, con Musso e De Paul che potrebbero dire addio per fare il salto di qualità. Entrambi gli argentini sono seguiti da vari top club, ma la società friulana è stata chiara: partiranno solo in caso di offerta adeguata. Tuttavia, la situazione più delicata che la dirigenza deve risolvere è quella legata al prossimo allenatore. Infatti, quasi sicuramente Gotti non verrà confermato. Con il sogno Paolo Zanetti che sembra improbabile si punterà sul piano B, ovvero Rolando Maran. Chi conosce benissimo l'ambiente di Udine ed i suoi tifosi è Antonio Di Natale, storico capitano dei friulani che con la maglia bianconera ha realizzato 191 gol in 385 presenze. L'ex attaccante, intervenuto ai microfoni di TMW, ha speso belle parole per Luca Gotti e ha dato un consiglio alla società.

GOTTI

"Per me è un allenatore in gamba e sta bene ad Udine. E' molto umile e preparato e secondo me se la società lo tiene fa la cosa giusta. Poi non conosco a fondo i dettagli della vicenda e dunque parlo secondo le mie sensazioni".

Di Natale ha poi detto la sua sull'Italia in vista degli Europei che partiranno il prossimo 11 giugno.

NAZIONALE

"L'Italia per me se l'anno scorso non c'era il rinvio per il covid poteva vincere gli Europei. E' la squadra che a mio parare ha convinto più di tutti. Ora vediamo, comunque è una delle favorite".

RASPADORI

"Raspadori è un attaccante molto forte con qualità importanti e Mancini punta molto sui giovani, sa valorizzarli. Credo che si sia meritato la convocazione però è anche opportuno non caricarlo di troppe responsabilità. E' un giocatore già adesso forte e il ct saprà come impiegarlo. Per Raspadori sarà certamente una bella esperienza".