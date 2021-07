Calciomercato Udinese – Le pretendenti per l’attaccante sono sempre di più

L'Udinese è sempre alla ricerca di una prima punta. La corsa ad un obiettivo bianconero si fa sempre più affollata, ecco le pretendenti

L'Udinese continua sempre il suo lavoro di preparazione alla nuova stagioneagli ordini di mister Gotti. La squadra sta iniziando ad assimilare i nuovi concetti e già dall'amichevole di oggi pomeriggio contro lo Sturm Graz li metterà in pratica. Sarà un test utile anche per vedere all'opera i nuovi acquisti, con Silvestri e Udogie su tutti. Nel frattempo però la società è sempre alla ricerca dei giusti rinforzi da regalare al proprio allenatore. Marino sa che manca un attaccante da affiancare ad Okaka e per questo motivo si è messo all'opera per cercare l'occasione giusta. Nelle ultime ore su un obiettivo bianconero si sta per aprire una vera e propria asta. Scopriamo di chi si tratta.

Tante squadre interessate

Infatti l'Udinese ha messo nei propri radar SamLammersdell'Atalanta. L'olandese è arrivato in Italia nella scorsa estate con grosse aspettative ma non è riuscito ad affermarsi a Bergamo, anche per "colpa" di due mostri sacri come Muriel e Zapata. Ecco allora che la Dea sta prendendo in considerazione di cedere il calciatore ma solo dopo averlo sostituito. E la lista per accaparrarsi Lammers è lunga, non c'è solo l'Udinese. Nelle ultime settimane hanno chiesto informazioni anche Salernitana, Bologna, Genoa, Verona ed anche lo Spezia. Si attendono novità nelle prossime ore ma Lammers è un profilo che piace. Ma non finisce qui perché Marino è forte anche su un altro obiettivo. Ecco di chi stiamo parlando.

Erede di De Paul

Come ammesso dal dt Marino, non è facile sostituire un calciatore come De Paul. La società però vuole provarci e sembra aver individuato il profilo giusto. Si tratta di GastonRamirez, svincolatosi a giugno dalla Samp e in cerca di una nuova avventura. Ma l'Udinese deve fare in fretta perché sul fantasista uruguaiano c'è anche il Torino di Juric.