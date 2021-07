News Udinese – Ecco come è andato l’ultimo giorno di ritiro

L'Udinese continua a sudare nel ritiro austriaco. Anche nella giornata di ieri ci sono state due sedute di allenamento, ecco i dettagli

L'Udinese continua a preparare la sua stagione nel ritiro austriaco. Oggi pomeriggio alle 18 si terrà il test amichevole contro lo Sturm Graz . La partita, inizialmente prevista con il pubblico sugli spalti, si terrà a porte chiuse per motivi di sicurezza dovuti alla pandemia. Ma come ci arriva la squadra di mister Luca Gotti alla sfida di questa sera? Scopriamo insieme come è andato l'ultimo giorno di ritiro bianconero.

Anche nella giornata di ieri l'Udinese ha svolto una doppiasessione di allenamento. Nella mattinata i ragazzi di Gotti, dopo il riscaldamento e le attivazioni, hanno svolto un lavoro tecnico individuale per poi proseguire la seduta su delle partitelle a campo ridotto e porte rimpicciolite. Nel pomeriggio, invece, è partita la sessione tattica. Mister Gotti infatti ha provato diverse situazioni che vuole vedere all'opera contro lo Sturm Graz. Sarà il terzo test stagionale per l'Udinese (contando anche l'amichevole in famiglia) e forse sarà anche l'occasione di rivedere Deulofeu all'opera. Lo spagnolo è tornato da pochi giorni ad allenarsi in gruppo dopo i soliti fastidi al ginocchio. Se le sue condizioni dovessero rassicurare, potrebbe vedersi in campo per uno spezzone di partita. Altrimenti il suo esordio verrà rimandato per la sfida di sabato contro il Lens. Ma c'è una novità per l'amichevole di quest'oggi. Ecco di che si tratta.