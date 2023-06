Notizie Udinese – Il saluto di Destiny Udogie / Le parole dell’esterno

L'altro ieri si è conclusa questa stagione ed è arrivata anche l'ultima partita di Destiny Udogie con la maglia bianconera. Ecco le sue parole

Redazione

Domenica sera si è conclusa ufficialmente la stagione del team bianconero .Una squadra che ha provato in tutti i modi a collezionare un buon risultato e soprattutto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ad oggi non c'è riuscita ed anche quest'anno è toccato accontentarsi di una posizione confortevole, ma nella parte destra della classifica. Sicuramente gli infortuni hanno fatto la loro parte e non aiutato il tecnico Andrea Sottil, ma in alcune occasioni si poteva fare decisamente di meglio. Oltre alla fine della stagione, vediamo benissimo che questa è anche l'ultima partita in bianconero per un calciatore davvero importante come il laterale sinistro italiano Destiny Udogie. Ecco le sue dichiarazioni al termine di un'avventura che ha lasciato sicuramente tanti bei ricordi.

Il difensore nel giro della nazionale under 21 si è affidato ad un messaggio Instagram per salutare quelli che lo hanno supportato negli ultimi due anni. Ecco le parole: "Sono arrivato al termine del mio percorso con questa maglia, una società che mi ha dato molto e che resterà per sempre nel mio cuore. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi due anni, per sempre un vostro tifoso". Oltre queste dichiarazioni di vicinanza al team gestito dai Pozzo ci ha aggiunto anche un bellissimo GRAZIE UDINESE finale.

La nuova avventura — Adesso è tutto scritto per l'inizio della sua nuova avventura. Il calciatore inizierà a mettersi in mostra anche in Premier League, il campionato più difficile del Mondo (al momento). Servirà un super Destiny per potersi imporre in una grande squadra come il Tottenham. Al momento non si conosce ancora la guida tecnica della squadra e di conseguenza ancora molte cose potrebbero cambiare.