Udinese – Samardzic parla di futuro: “Sogno di giocare la Champions”

Il centrocampista nato in Germania, ma di nazionale serba Lazar Samardzicha fatto il punto in vista della prossima stagione di campionato ed ha parlato anche del suo passato. Tutto questo in esclusiva per il The Italian Football Podcast. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le dichiarazioni del calciatore che tutte le squadre del nostro campionato vorrebbero nel loro centrocampo. Lazar ha parlato prima di questa stagione e del prossimo incontro con la Vecchia Signora: "Mi sono divertito davvero tanto nel corso di questa annata con la maglia bianconera. Sicuramente ho avuto molto più spazio rispetto alla passata stagione. Match contro il team di Torino? Possiamo batterli, ma sarà davvero un bel match". L'intervista non si conclude qua, visto che ha parlato anche del suo futuro: "Il mio sogno è quello di giocare la Champions League". Un'affermazione quasi scontata per un calciatore che ha queste qualità e sembra essere una questione di tempo prima che possa realizzare il suo sogno. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo match. Allegri recupera un centrocampista <<<