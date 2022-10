Calciomercato Udinese – Il punto sulle scadenze: ecco chi resta e chi va

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Nel frattempo la società inizia a fare il punto sulle future scadenze

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Il momento non è dei migliori, ma si vuole dare tutto per uscire da questo istante poco fortunato con due sconfitte di fila. La prima è arrivata contro il Monza di Silvio Berlusconi ed ha precluso il proseguimento in Coppa Italia, mentre la seconda contro il Torino è la prima dopo nove risultati utili consecutivi in campionato. Nel frattempo, anche la dirigenza si sta mettendo all'opera. Bisogna cercare di ultimare e decidere il futuro di diversi giocatori in scadenza. Sono tanti i talenti ancora saldamente protagonisti all'interno del team, ma che tra un anno avranno la possibilità di continuare la propria carriera altrove. Ecco il punto della situazione.

Il primo su tutti è indubbiamente l'attuale capitano: Roberto Pereyra. L'argentino dopo l'investitura fatta e consegnata nel corso di questa stagione starà riflettendo ancora di più sul suo futuro. Difficile fare delle previsioni adesso, ma nessuna pista può essere esclusa o sottovalutata. Diverse squadre si sono mostrate interessate come in neroazzurri di Simone Inzaghi, ma c'è anche una strada che lo riporterebbe nella sua patria e concludere la carriera dove tutto è iniziato: il River Plate. Non solo il Tucu è in scadenza, ecco anche quali altri giocatori potrebbero dire addio.

Tutti i campioni in scadenza — L'ex capitano Bram Nuytinck potrebbe lasciare definitivamente Udine. Il difensore non sembra riuscire a regalare le garanzie del passato e di conseguenza il rinnovo rischia di non arrivare. Tolgay Arslan, invece, è molto felice di fare parte della squadra bianconera e dopo un avvio d'avventura non semplice, ora non vede l'ora di continuare. Per Nestorovski e Jajalo, invece, la storia in bianconero sembra essere destinata a terminare.