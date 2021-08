Calciomercato Udinese – Non solo attacco: c’è un altro reparto da migliorare

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia, è tempo di pensare all'esordio di domenica prossima contro la Vecchia Signora. Sicuramente, la vittoria contro l'Ascoli darà una spinta in più ai friulani, ma per poter mettere in difficoltà i ragazzi di Allegri servirà la gara perfetta. Non sono ammessi errori. Nel frattempo, la società è al lavoro per regalare a Luca Gotti ulteriori innesti. La priorità è l'attaccante, ma c'è bisogno anche di un difensore. Vediamo i nomi più caldi accostati all'Udinese. Partiamo dal primo <<<