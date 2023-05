Mercato Udinese – Repubblica lancia la bomba: “Samardzic verso Napoli”

La squadra quest'estate sa che dovrà cambiare diversi giocatori. Ecco le ultime sul possibile addio di Lazar Samardzic direzione Napoli

Lazar Samardzic sembra essere vicinissimo al Napoli. Secondo La Repubblica sarebbe questo il regalo del presidente Aurelio De Laurentiis per lo scudetto ottenuto dalla squadra che gioca nello stadio di Fuorigrotta. Il calciatore serbo ma di origini tedesche sta giocando una stagione davvero incredibile ed infatti tutte le big sono interessate alle sue prestazioni. Oggi, però, il Napoli sembra aver fatto il passo decisivo per potersi assicurare le sue prestazioni. Andiamo a vedere tutte le cifre dell'affare nel dettaglio, per quella che potrebbe essere una delle trattative più importanti di questo finale di stagione.

La società partenopea ha già trovato un accordo con il ragazzo sulla base di un quadriennale. Ora tocca ai due club chiudere l'accordo economico anche se non dovrebbe essere un problema gigantesco per le due società. I bianconeri hanno sempre chiesto una cifra molto vicina ai venti milioni di euro per il talento nel giro della nazionale. Ad oggi il Napoli gioca ancora al ribasso e spera di potersela cavare con quindici milioni più bonus. Solo nelle prossime ore, però, sapremo qualcosa in più su questa trattativa e soprattutto se effettivamente i due club riusciranno a raggiungere un accordo. Ricordiamo che c'è anche un precedente a farla da padrona.

Il precedente storico — Solo un anno fa, proprio di questi tempi. Usciva la notizia: "Gerard Deulofeu vicinissimo al Napoli". Effettivamente i bianconeri e gli azzurri avevano trovato un accordo sulla base di quasi venti milioni di euro, per le prestazioni dello spagnolo, ma alla fine non si concretizzò nulla. L'Udinese non sembra essersela legata al dito, ma dopo quella telenovela non possiamo fare altro che aspettare le ufficialità da parte delle due società prima di essere sicuri del passaggio del giocatore.