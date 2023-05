News Udinese – Parla Perez: “Questa è stata una stagione positiva”

"Quella di ieri pomeriggio contro la Fiorentina è stata una partita difficile , non abbiamo giocato al meglio. Noi abbiamo tanti calciatori infortunati e loro sono una squadra molto forte ed anche lunga. Hanno meritato di vincere". Sempre il calciatore argentino ha poi continuato parlando della profondità della rosa del team di Rocco Commisso: " Loro hanno fatto turnover viste le due gare in Europa molto ravvicinate. Resta che hanno una rosa molto competitiva. Hanno la possibilità di mettere in campo praticamente due squadre e questo è stato un fattore. Noi comunque dobbiamo fare autocritica per la nostra partita". L'intervista non si conclude qua, visto che Nehuen ha fatto il punto su tutta la sua stagione sia personale che di squadra.

Una stagione di crescita

"Secondo il mio punto di vista questo è stato un anno positivo. Ringrazio assolutamente il mister per la fiducia che mi ha sempre dato". Ha poi continuato: "Ho lavorato giorno dopo giorno per poter costantemente migliorare, ma devo ancora crescere davvero tanto". Dopo aver parlato delle sue prestazioni, ecco il parere su questo finale di stagione: "Cercheremo di fare più punti possibili. Nessuno potrà fermarci e ragioneremo partita dopo partita. Io quando scendo in campo non ho mai voglia di perdere e lo faccio solo per vincere".