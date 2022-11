Mercato Udinese – La ricerca del centrale: tutti gli indizi portano a Brescia

Se il campionato è ufficialmente in letargo, non possiamo dire la stessa cosa per il mercato. Come ben sappiamo le trattative non vanno mai in vacanza e soprattutto in questo periodo, visto che si possono fare degli ottimi colpi ed ufficializzarli già prima della ripresa da parte di tutte le società. Anche l'Udinese si sta muovendo in lungo e in largo per cercare di migliorare il proprio team in tutti i modi. Al momento ciò che occorre alla squadra di Andrea Sottil è un buon difensore che riesca a rimpiazzare il buco lasciato da Adam Masina. Un vero e proprio jolly che possa fare diversi compiti. Gli ultimi nomi valutati, portano in una sola città del nord Italia: Brescia.