Notizie Udinese – Beto deve riprendersi l’Udinese / Sottil punta su di lui

Il team bianconero si gode questa meritata pausa dovuta ai mondiali in Qatar. Nel frattempo c'è Beto che vuole l'Udinese a suon di gol

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode questo momento di pausa in campionato. Dopo una partenza sprint, ci volevano proprio diversi giorni in cui riposarsi e ricaricare le batterie. Il team ha dimostrato a tutti di essere arrivato un po' corto con la preparazione e di conseguenza ben venga questo stop. Nel corso delle due settimane senza allenamenti i calciatori dovranno riposarsi, ma subito dopo inizierà un'altra stagione. Tra i giocatori che non vedono l'ora inizi la second a parte di campionato per potersi confermare e migliorare c'è proprio il capocannoniere dei bianconeri: Beto. L'attaccante portoghese non vede l'ora di scendere sul campo da gioco e fare la differenza, caricandosi sulle spalle l'intera squadra.

In questo avvio di campionato sono già arrivate sei reti, ma ben quattro da subentrato. Al momento Sottil è sempre molto indeciso su chi schierare dal primo minuto, se il bomber ex Portimonense oppure il nigeriano Isaac Success. Beto regala grande velocità e la possibilità di avere spazi sia in lungo che in largo, cosa che non riesce a fare anche Success. Il secondo è più un collante tra i reparti e permette alla squadra di alzarsi con velocità per poter ripartire velocemente. Con l'infortunio di Deulofeu, però, per diverse partite dovrebbe cadere su questa coppia la responsabilità di fare gol e soprattutto costruire gioco in attacco.

Un dato clamoroso — Il bomber portoghese ha dimostrato di essere in ottima forma ed un dato che lo dimostra è sicuramente la velocità raggiunta nel corso dell'ultimo match di campionato. Proprio Beto è stato il più veloce di tutta la giornata ed ha corso a ben 34 km/h. Una media incredibile per un giocatore che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e soprattutto da titolare.