Mercato Udinese – Ufficiale: Pussetto in bianconero per un altro anno

Attraverso una nota apparsa sul profilo ufficiale del club, l'Udinese ha comunicato di aver rinnovato il prestito di un anno di Pussetto

Il calciomercato dell'Udinese comincia a regalare spettacolo. Marino ed i suoi collaboratori sono al lavoro per regalare a Gotti una squadra in grado di lottare per traguardi ben più ambiziosi della salvezza. L'obiettivo dell'anno prossimo sarà quello di terminare nella parte sinistra del campionato, per poi puntare tra non molto all'Europa. Dopo le ufficialità dell'acquisto di Daniele Padelli a parametro zero e della cessione a titolo definitivo di Svante Ingelsson all'Hansa Rostock, la società ha comunicato di aver rinnovato il prestito di Ignacio Pussetto. L'attaccante, quindi, anche nella prossima stagione vestirà la maglia bianconera. Nell'ultima annata, l'argentino è stato particolarmente sfortunato. Dopo un buon inizio di campionato, è stato costretto a fermarsi per via della rottura del legamento crociato anteriore. Il classe '95 ha infatti disputato solamente undici partite, nelle quali ha segnato tre gol e fornito un assist. La squadra di Gotti ha sentito tantissimo la sua mancanza. Pussetto è stato acquistato da Pozzo nell'estate del 2018 per ben otto milioni di euro. A gennaio 2020 è stato ceduto per la stessa cifra al Watford. In Inghilterra non è riuscito a ritagliarsi molto spazio, perciò l'Udinese ha deciso di riaccoglierlo in casa.