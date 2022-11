News Udinese – Il primo (unico) bianconero ai mondiali / Il punto su Ebosse

La squadra bianconera si gode questo periodo di pausa e nel frattempo Enzo Ebosse si prepara al primo match dei suoi mondiali: il punto

Redazione

La squadra guidata daAndrea Sottil continua il suo periodo di riposo dopo tre mesi di intensità massima e in cui il campionato ha preso un'ottima piega. Ora arriva il momento di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e di conseguenza alla ripresa non sono più accettabili dei passi falsi per gli uomini sostenuti da tutto il Friuli. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì prossimo, giorno in cui tutti si troveranno al Bruseschi (inclusi la maggior parte degli infortunati come Rodrigo Becao e Destiny Udogie). Tutti tranne uno, visto che un difensore centrale è impegnato con la Coppa del Mondo e di conseguenza non potrà seguire tutta la seconda fase di preparazione.

Il protagonista dell'articolo è arrivato dall'Angers questa estate e stiamo parlando di un calciatore che in poco tempo è riuscito a prendersi un ruolo da protagonista, complici anche gli infortuni. Enzo Ebosse si è conquistato la convocazione ai prossimi mondiali grazie alle ottime partite giocate con la squadra del presidente Giampaolo Pozzo ed ora avrà la sua grande occasione. Domani ci sarà il suo esordio e non sarà una partita come le altre, visto che dall'altra parte arriverà un Svizzera con molta voglia di dire la sua. Sommer and Co. sono pronti per provare in tutti i modi a portare la propria nazionale ben oltre i traguardi raggiunti fino ad oggi.

I prossimi impegni — Il girone del Camerun si prospetta come il più difficile di tutto il mondiale, visto che oltre a loro e gli svizzeri ci saranno anche la Serbia (outsider secondo molti addetti ai lavori) e il Brasile (la favoritissima della vigilia). Chissà quando Ebosse tornerà in bianconero, intanto gli si augura buona fortuna. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Mister Gotti pensa all'Udinese: ecco la sua lista mercato <<<