Calciomercato Udinese – Il ritorno di Masina ferma il mercato: il punto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime anche sul mercato in entrata

Adam Masina ha sconvolto le gerarchie del mercato bianconero. Mentre la squadra continua ad allenarsi in maniera molto professionale in vista del quattro di gennaio (data in cui ripartirà il campionato). Il giocatore marocchino è tornato sul campo da gioco per riprendere confidenza con il pallone e poter tornare ad essere una pedina importante per i friulani. Questo rientro cambia totalmente le prospettive del mercato bianconero con una squadra che adesso deve decidere se muoversi ancora alla ricerca di un difensore centrale oppure attendere l'ultimo arrivo dal Watford. Non sarà una scelta semplice, ma sicuramente si cercherà di prendere la decisione migliore per tutti.

Al momento la coperta in difesa è molto corta, visto che un infortunio di Rodrigo Becao ha costretto Enzo Ebosse a snaturalizzarsi e dover giocare da braccetto sinistro della difesa a tre (ruolo del tutto inedito per il camerunense). Il rientro di una pedina fondamentale come il brasiliano, però, calma i patemi d'animo visto che la difesa titolare tornerebbe ad essere pronta. Resta da trovare una quadra vera e propria per una squadra che ha ancora molta voglia di dire la sua sia dentro che fuori dal campo. Al momento il nome per la difesa è uno solo e si parla dell'unico che potrebbe prendersi un posto da titolare.

Il protagonista — Il giocatore al centro dell'articolo arriverebbe dal San Paolo e stiamo parlando di Lucas Beraldo. Un talento in grado di fare la differenza e che in Brasile si è già preso paragoni di altissimo livello. Si parla di un classe 2003 che vuole essere al centro di un progetto importante come quello bianconero per poter crescere ed approdare in Europa.