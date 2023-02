Rivoluzione in vista? Marino alla riscossa! Ecco chi vuole comprare | News

1 di 2 Udinese made in Italy?

Il vento sta cambiando. Quest'estate i tifosi dell'Udinese sanno già che arriveràl'ennesima tempesta pronta a cambiare, per l'ennesima volta, le colonne portanti della rosa. Nulla di nuovo. Si compra un giocatore, lo si fa crescere nella speranza che "esploda" e si cerca di massimizzare il profitto vendendolo in Premier League o alle big italiane per decine di milioni di euro. Un iter visto e rivisto che, al 99%, rivedremo anche tra pochi mesi. Questa consapevolezza porta Marino e la dirigenza friulana ad anticipare le mosse estive anche, e soprattutto, sul piano delle entrate. Ed è proprio qui che volevamo arrivare. E se il nuovo centravanti di Sottil fosse un giovanissimo prospetto italiano? Ecco cosa sappiamo! <<<