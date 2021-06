Calciomercato Udinese – Rischia di saltare l’arrivo della punta?

Problemi in casa Udinese. Un acquisto che sembrava praticamente fatto rischia seriamente di saltare: la situazione

L' Udinese è al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Luca Gotti è stato confermato sulla panchina bianconera, ma dovrà fare a meno del capitano Rodrigo De Paul , promesso sposo dell' Atletico Madrid . Sarà un'estate molto intensa per Marino ed i suoi collaboratori che oltre a trovare il sostituto dell'argentino, dovranno migliorare anche gli altri ruoli. Tuttavia, il calciomercato in entrata dell'Udinese stenta a decollare. Ad oggi, i friulani hanno ufficializzato solamente l'arrivo a parametro zero di Daniele Padelli. Un primo obiettivo è già sfumato: Sydney van Hooijdonk firmerà per il Bologna. C'è un altro attaccante che rischia di non vestire la maglia bianconera nel prossimo campionato. Vediamo di chi si tratta.

L'Udinese ha individuato in Maxi Romero il profilo ideale per rinforzare l'attacco. Il classe '99, circa una settimana fa, ha sostenuto le visite mediche, ma l'ufficialità tarda ad arrivare. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza friulana starebbe riflettendo sulle condizioni del giocatore, il quale è reduce dalla rottura del crociato. L'argentino, infatti, non gioca una partita ufficiale addirittura da settembre. Nel frattempo, è tornato ad allenarsi con il PSV, ma a parte. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se Romero arriverà ad Udine. L'affare Pedro Pereira, invece, dovrebbe concludersi a breve. Il portogese ha il contratto in scadenza con il Benfica il 30 giugno 2022 e non ha voluto rinnovare. L'arrivo del classe '98 libererebbe Stryger Larsen. Il danese ha già comunicato l'intenzione di lasciare il Friuli per provare una nuova avventura. Piace molto al Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma è più probabile un suo trasferimento in Premier League o in Bundesliga. Per il laterale, Pozzo chiede almeno cinque milioni di euro. La società bianconera non vuole farsi trovare impreparata e monitora diversi profili. Ecco altri obiettivi accostati all'Udinese. Chi di loro arriverà?