Mercato Udinese – Da Samardzic a Beto: il punto sul mercato di gennaio

Il team allenato da Andrea Sottil ha appena iniziato a lavorare sui campi da gioco del Bruseschi. La preparazione è iniziata ieri e di conseguenza tutto il team si è messo all'opera per poter continuare a costruire e sognare come fatto nella prima parte di stagione. L'obiettivo dichiarato da buona parte degli uomini vicini ai Pozzo è quello di un piazzamento europeo. Non sarà semplice raggiungere un posto tra le prime del nostro campionato, ma la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per poter fare la differenza e mettere in difficoltà anche le migliori squadre del nostro campionato. Questo gennaio bisogna essere protagonisti anche sul mercato, soprattutto quello in uscita.