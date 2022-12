Calciomercato Udinese – Da Samardzic a Ehizibue: il punto sul mercato

La vittoria di ieri pomeriggio ha restituito sicuramente morale alla squadra. Nel frattempo, però, occorre fare il punto sul mercato

Redazione

La squadra bianconera non può fare altro che godersi questo momento, visto che proprio ieri pomeriggio è arrivata la prima vittoria negli ultimi tre mesi. Si tratta di un successo in amichevole, ma allo stesso tempo di una gara che restituisce fiducia ad un ambiente che non sapeva più come portare a casa la win finale. Allo stesso tempo, però, occorre fare il punto sul mercato in uscita. Sono diversi i giocatori al centro del discorso e che sono stati messi nel mirino da altre squadre del nostro campionato. Questo mercato di gennaio si prospetta molto difficile e bisognerà cercare di difendere (con le unghie e con i denti) tutti i pupilli di mister Andrea Sottil.

Il primo protagonista è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic. Stiamo parlando di un giocatore che sa fare la differenza sul campo da gioco. Un talento che nelle ultime giornate è stato in grado di ribaltare completamente determinate partite (vedi Napoli). Ora sono diverse le squadre interessate al suo profilo, anche se la società è stata chiara e non ha nessuna intenzione di privarsi di questo piccolo campioncino. Il primo team che lo ha messo sotto osservazione è stato proprio il Napoli che è pronto a sborsare quasi 20 milioni per assicurarsi le sue prestazioni, al momento la risposta dell'Udinese è un secco no. Non possiamo sapere, però, se la sua valutazione cambierà nel corso dei prossimi mesi.

Salerno vede bianconero — Sono ben tre i giocatori dell'Udinese che interessano a De Sanctis (dirigente della Salernitana) il primo è il difensore centrale Bram Nuytinck che non trova più molto spazio in quel di Udine. Il secondo è il laterale Kinglsey Ehizibue che è arrivato questa estate, ma anche lui non sta giocando più di tanto. L'ultimo osservato speciale è Arslan che sta bene ad Udine e di conseguenza un trasferimento risulta già molto complesso.