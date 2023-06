Udinese – Clamoroso: Marino saluta il club / Non rinnoverà il contratto

Finisce un capitolo storico per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha deciso che non rinnoverà il suo contratto . Il dirigente campano era arrivato in bianconero nel 2019 e sotto di lui sono arrivati diversi acquisti davvero incredibili. La risalita dell'Udinese nel post Guidolin è anche un suo grande merito. La squadra in queste ultime stagioni ha collezionato diverse prestazioni positive e soprattutto è riuscita a togliersi grandi soddisfazioni, anche grazie alla retta via intrapresa proprio dal dirigente. Adesso non è scontato che verrà intrapresa una nuova avventura per l'ex Napoli. Resta comunque fondamentale vedere chi potrebbe essere il sostituto dopo questa notizia.

Nonostante si stia parlando di un dirigente dal grande seguito, questa notizia colpisce la società come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Vero che il suo contratto era in scadenza proprio il prossimo 30 giugno, ma ci si aspettava un'ultima stagione in cui avrebbe seguito ed affiancato il nuovo direttore che sarebbe stato annunciato nei prossimi giorni (si presume Federico Balzaretti). Adesso ci sarà da vedere se Pierpaolo Marino vorrà continuare a fare il dirigente e soprattutto in quale squadra potrebbe andare. Come detto in precedenza, gli estimatori non mancano e il cambiamento potrebbe essere arrivato solo per una semplice questione di stimoli.