Calciomercato Udinese / Samardzic-Napoli, Marino frena tutto: le parole

Il Napoli da diverso tempo ha messo un nome in lista alla sua cima dei desideri: Lazar Samardzic. L'asso serbo di origini tedesche sta sorprendendo tutti e con le sue giocate ha dimostrato di meritarsi un team tra i primi e tra i migliori del nostro campionato. Sono diverse le squadre interessate alle sue qualità e che stanno facendo la lotta proprio per assicurarsi le sue giocate. A mettere chiarezza (come sempre) ci ha pensato il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Ecco le sue parole su questo affare che sicuramente caratterizzerà le giornate estive del mercato bianconero. Non perdiamo neanche una virgola delle dichiarazioni fatte dall'ex Napoli.