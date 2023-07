Mercato Udinese – Samardzic in neroazzurro / Affare in chiusura

Il calciatore serbo ma nato in Germania Lazar Samardzic è pronto per firmare per il suo nuovo club. In queste ore sembra aver dato una decisa accelerata il club neroazzurro di Milano. La società non ha nascosto di voler puntare forte sul talento ex Lipsia ed infatti in queste ore si sta provando in tutti i modi a trovare un accordo definitivo. L'ennesimo indizio arriva proprio dall'amichevole odierna dove Lazar non è stato schierato sul campo da gioco nonostante non avesse nessun problema specifico. La trattativa sembra potersi chiudere per una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro più il cartellino del giovanissimo Giovanni Fabbian. Il calciatore arriverebbe in bianconero in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del team di via della Liberazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. Ecco l'ultimo nome per la difesa <<<