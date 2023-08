News Udinese – Marino parla di Fabbian: “Un bel colpo, ricorda Hamsik”

L'ex direttore dell'area tecnica bianconera ha detto la sua sul calciatore promesso sposo dell'Udinese. Ecco le dichiarazioni sull'italiano

L'ex direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è stato intervistato da TeleFriuli ed ha detto la sua riguardo un calciatore molto importante come Giovanni Fabbian. Il nuovo promesso sposo dell'Udinese ha attirato su di se diverse attenzioni nel corso dell'ultima stagione e finalmente per lui potrebbe arrivare l'occasione nel calcio che conta. L'Udinese si assicurerà questo talento all'interno dell'affare Samardzic e da quel momento in poi bisognerà credere nell'italiano che è stato autore di ben sette reti in cadetteria nel corso di questo campionato con la Reggina. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le dichiarazioni dell'ex direttore Pierpaolo Marino. Ecco il suo pensiero sull'ultimo colpo della dirigenza bianconera.

"E’ un giovane davvero interessante, mi piace molto. Se i bianconeri dovessero chiudere per lui, farebbero davvero un bel colpo. E’ un giocatore offensivo, sa giocare da mezzala, trequartista e regista. Il giocatore per caratteristiche più simile a lui? Mi viene in mente Hamsik". Parole sicuramente di un certo spessore quelle del direttore che difficilmente sbaglia delle vedute quando si parla di piccole promesse o di campioncini del nostro calcio. Oltre al parere su Fabbian, non è mancata anche qualche dichiarazione su Lazar Samardzic. Ecco le parole dell'ex Napoli sul talento nato a Berlino.

Samardzic è pronto? — "Samardzic è un giocatore totale. L'ho definitivo il "Golden Boy" perché gioca di sinistro anziché di destro come ho visto fare a Rivera". Il direttore ha poi continuato: "Io resto un suo grande estimatore e spero che in un futuro possa arrivare davvero in alto e magari potrebbe essere anche un pallone d'oro: io ne sono convinto". Si concludono qua le dichiarazioni di Pierpaolo Marino che ha spiegato per filo e per segno la trattativa del momento.