Udinese – Dal rinnovo di Pafundi al ritorno di fiamma Pereyra / La giornata

Dal rinnovo di Pafundi al ritorno di fiamma del Tucu Pereyra. La giornata dei bianconeri continua ad essere molto concitata. Ecco le ultime

Il rinnovo di Pafundi potrebbe essere l'argomento del momento. Il calciatore italiano è pronto per prolungare il suo contratto nel corso delle prossime settimane. Molto probabilmente ancora una stagione di prolungamento con serio adeguamento dell'ingaggio per quello che è uno dei calciatori più importanti del settore giovanile dell'Udinese. In questi giorni c'è stato un colloquio tra la dirigenza bianconera e l'entourage del calciatore che ha spiegato a tutti la sua decisione di voler continuare in Friuli Venezia Giulia, ma di chiarire effettivamente il suo impiego. Da parte del club è arrivata la risposta che il classe 2006 si aspettava e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che vengano deposte le firme sul contratto.

Non solo Pafundi come novità del giorno. La dirigenza sta provando in tutti i modi a convincere l'ex capitano Roberto Pereyraanche detto "El Tucu". Il trequartista cresciuto nella cantera del River Plate è pronto per una nuova firma, anche perché tra meno di venti giorni inizieranno tutte le competizioni più importanti. In questo momento, però, sembra non aver ancora sciolto le ultime riserve. Sono due i club alla porta che attendono la decisione del jolly di centrocampo che tanto comodo farebbe all'Udinese.

Gli avversari — Il team che cercherà in tutti i modi di battere la squadra del Friuli Venezia Giulia è il Besiktas di Gunes. La squadra nelle ultime ore sta facendo spesa in Italia e il tutto è dimostrato anche dalla chiusura dell'affare che sta portando in Turchia l'ex rossonero Ante Rebic. Al Tucu è stato proposto un contratto da 2 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, proposta molto simile a quella fatta dall'Udinese. Adesso la palla passa nei piedi dell'argentino che nelle prossime ora ha l'obbligo di far sapere a tutti quale sarà la scelta per il suo futuro.