Notizie Udinese – Kamara o Zemura, ecco chi sarà titolare domenica

Il campionato sta per prendere il via. Andiamo a scoprire quale calciatore è pronto per mettersi in mostra con la maglia bianconera

L'Udinese è pronto per il primo fischio d'inizio stagionale. Domenica sera si scenderà in campo alla Dacia Arena per la sfida contro i bianconeri di mister Allegri. La squadra del Friuli Venezia Giulia vuole sorprendere sin dai primi colpi e dalle prime battute. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere quale potrebbe essere la formazione titolare e soprattutto la scelta sulla fascia sinistra. Il sostituto di Udogie è un incarico importante nel corso di questa annata. Al momento ci sono in corso dei ballottaggi tra il francese Hassane Kamara e il giocatore dello Zimbabwe Jordan Zemura. Il secondo parte senza ombra di dubbio favorito anche per le sue spiccate doti di spinta e soprattutto voglia di provare a saltare l'uomo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Oggi è il giorno della verità per Lazar Samardzic <<<