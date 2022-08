Mercato Udinese – Samardzic non trova spazio: l’Atalanta prova il colpo

Il giocatore bianconero anche ieri si è dovuto accontentare di qualche spezzone di gioco. Ora l'Atalanta pensa ad un'offerta concreta

Redazione

Il centrocampista bianconero Lazar Samardzic è arrivato più di un anno fa ed è stato presentato dal direttore dell'area tecnica come un gioiellino pronto per sbocciare. Dopo un anno e molte prestazioni convincenti, però, la situazione sembra non essere delle migliori. Il trequartista ha voglia di essere un punto fisso ed importante della rosa, ma per il momento fatica nel trovare spazio e si deve accontentare degli spezzoni finali di gara. Anche ieri contro il Monza ha giocato solo qualche minuto nel finale più il recupero. Sappiamo benissimo che ad un calciatore di questa caratura, risulta difficile accettare la panchina. Il suo processo di crescita rischia di essere frenato e di conseguenza si guardano tutte le piste percorribili.

Per il momento il centrocampista ha al vaglio diverse richieste da parte di molte società. L'idea dell'Udinese è chiara e vorrebbe lasciarlo partire (solamente) in prestito per non perdere totalmente un potenziale crack del calcio. A queste condizioni, però, la maggior parte delle società interessate si tirerebbero indietro consapevoli del perdere una possibile plusvalenza futura. I team interessati (come si può evincere dal titolo) sono l'Atalanta in Italia, ma anche in Germania il giocatore ha un grandissimo appeal. Società come l'Eintracht Francoforte e il Mainz sarebbero interessate all'acquisto.

La possibile conclusione

Ora bisogna vedere cosa deciderà il classe 2002, il suo futuro dipende principalmente dalle scelte che prenderà nei prossimi giorni. La società bergamasca, però, sembra essere un passo in avanti rispetto alle altre anche per i buoni rapporti dopo la cessione di Brandon Soppy. Sei giorni alla chiusura del calciomercato e il futuro di questo giovane fuoriclasse sembra essere in bilico. La dirigenza bianconera deve prendere una decisione il prima possibile.