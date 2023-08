Mercato Udinese – Samardzic, la svolta / Incontro fissato nel pomeriggio

Una storia infinita è quella che coinvolge Lazar Samardzic e il club neroazzurro. Il giovane calciatore serbo, ma di origini tedesche vuole legarsi alla società di Milano, ma al momento mancano ancora parecchi dettagli da correggere con il padre nonché agente. In queste ore, però, sembra essere arrivata la svolta con l'entourage del giocatore che sembra aprire ad un nuovo incontro per chiudere definitivamente e completare l'iter necessario che porterà alla firma finale. Stiamo parlando di una trattativa che oramai va avanti da due settimane, decisamente troppo tempo per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Non a caso in queste ore anche il club di Udine sta cercando di dare una mano ai neroazzurri convincendo il procuratore. Vedremo nelle prossime ore se effettivamente questo matrimonio si completerà. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Ecco la verità sull'affare Vojvoda <<<