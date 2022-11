Mercato Udinese – Samardzic lo vogliono tutti, ecco quanto costa

Uno dei migliori giocatori in questo inizio di stagione è senza ombra di dubbio Lazar Samardzic, ha praticamente portato avanti la squadra in diverse situazioni difficili e nei pochi minuti giocati ha delle medie clamorose. Adesso c'è quasi tutta Europa che ha gli occhi puntati su questo talentino. Un giocatore che non vede l'ora di sbocciare e far vedere a tutti il suo reale valore, anche se non sarà facile che la società bianconera possa pensare ad una cessione. Il diktat del presidente è sempre stato molto chiaro e a Gennaio i pezzi pregiati non si vendono, soprattutto in una stagione come questa. Per questa estate, però, bisogna fare i salti mortali per difenderlo da tutti gli attacchi che potrebbero arrivare. Ecco quanti milioni costa Lazar Samardzic.