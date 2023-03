Mercato Udinese – Scelto il portiere del futuro / Marino chiude subito

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è sempre vigile sul mercato. Manca ancora tanto alla fine di questa stagione, ma l'ex Napoli sta già programmando i prossimi passi per costruire un team di primissimo livello. Non sarà semplice mettere tutti i tasselli al loro posto anche perché ci sono dei talenti pronti per fare la differenza, ma allo stesso tempo pronti per firmare per un'altra società. Di conseguenza allestire una squadra per l'anno prossimo (come ogni anno) non sarà semplice anche per via delle possibili cessioni. Nel frattempo si sta individuando il portiere del futuro. Silvestri è sicuramente quello del presente e lo sarà per ancora qualche stagione ma si vuole affiancare un profilo giovane e pronto.