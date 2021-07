Calciomercato Udinese – Schirà sicuro: “Ecco l’offerta per Pozzo”

La società bianconera lavora sempre al capitolo uscite. Secondo Nicolò Schira, il West Ham ha pronta l'offerta per l'Udinese

Redazione

L'Udinese è sempre al lavoro agli ordini di mister Luca Gotti. L'allenatore vuole vedere la sua squadra con un gioco diverso rispetto alla passata stagione, soprattutto dopo le cessioni eccellenti di questa estate. Cessioni che presto potrebbero allargarsi. Infatti StrygerLarsen, come riportato ieri, ha rifiutato la proposta del Galatasaray nonostante si ipotizzasse già un accordo. Da quel momento in poi sono rimbalzate diverse proposte sul suo futuro: da una permanenza in Italia (Fiorentina molto interessata) fino ad una nuova esperienza all'estero. E i rumors riportati ieri circa il sondaggio del WestHam stanno diventando una vera trattativa. Vediamo tutti i dettagli.

L'offerta degli Hammers

Il West Ham infatti è alla ricerca di un nuovo laterale destro e l'occasione StrygerLarsen è troppo ghiotta per farsela sfuggire. Su di lui c'è sempre forte il Watford, società controllata dalla famiglia Pozzo, ma gli Hammers fanno sul serio ed hanno pronta l'offerta. Come riporta l'esperto di mercato NicolòSchira su Twitter, il WestHam è pronto ad accontentare le richieste di 5 milioni di euro per il danese ed i due club hanno aperto i contatti. StrygerLarsen sogna di misurarsi in Premier League e la sua volontà potrebbe fare a differenza in questa trattativa. Si attendono novità nei prossimi giorni ma quella tra Udinese e West Ham è una pista calda. Ma non finisce qui perché i friulani si muovono anche in entrata.

Gli obiettivi

La società bianconera è concentrata anche sul mercato in entrata e i ruoli da migliorare sono almeno tre: difensore centrale, erede di De Paul e prima punta. Sul primo obiettivo c'è da tempo in piedi la trattativa col polacco Glik. La dirigenza spera di superare e risolvere il nodo ingaggio già in questa settimana. A centrocampo, invece, Marino sta valutando l'ipotesi GastonRamirez. L'uruguaiano si è svincolato dalla Samp nella scorsa stagione ed è alla ricerca di una nuova avventura italiana. Per quanto riguarda l'attacco l'Udinese ha individuato un nuovo obiettivo: ecco chi è l'ultima idea in orbita <<<