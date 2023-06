Mercato Udinese – Trovato l’accordo con Lucca / Adesso è fatta: i dettagli

Il bomber bianconero è stato trovato. Lorenzo Lucca ha chiuso il suo accordo con l'Udinese e tra qualche ora dovrebbe approdare in Friuli

L'Udinese ha trovato il nuovo bomber. La squadra del Friuli Venezia Giulia ha chiuso per il centravanti ex Pisa ed Ajax, Lorenzo Lucca. Il calciatore italiano ha grande voglia di mettersi in mostra e rilanciarsi dopo una stagione negativa come quella appena passata. Non sarà facile riuscire a fare la differenza, ma allo stesso tempo occorre mettersi alla prova in un campionato superiore dopo aver fatto bene con la maglia del Pisa. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le novità su questa trattativa e soprattutto sul suo contratto. Ecco i dettagli dell'affare che porterà l'attaccante italiano alla Udinese Arena.

Le due squadre hanno già trovato da più di una settimana l'accordo su tutto. Il prezzo che l'Udinese pagherà sarà di otto milioni di euro, ma solamente se Lucca dovesse confermarsi come l'ottimo attaccante visto la prima parte di stagione con la maglia del Pisa. In assenza di grandi exploit, Lucca dovrebbe ritornare in quel di Pisa. Visto che la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. In questo caso ottimo lavoro da parte della dirigenza, visto che sembra avere il coltello dalla parte del manico. Dopo i termini fissati tra le due società, andiamo a vedere come è andato l'incontro con il suo agente.

Il futuro è scritto — Ieri sera è avvenuto l'incontro tra Beppe Riso e Lorenzo Lucca. L'agente del calciatore ha trovato da parte del centravanti italiano un'apertura e soprattutto grande voglia di rilanciarsi. Proprio per questo motivo Lorenzo ha deciso che l'anno prossimo giocherà con il club del Friuli Venezia Giulia. La concorrenza adesso è molta e sicuramente con questo colpo si chiude il mercato in entrata per l'attacco.