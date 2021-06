Mercato Udinese – Nuova pretendente per Simone Scuffet

Il futuro di Simone Scuffet è sempre più lontano da Udine. Una nuova squadra ha chiesto informazioni su di lui: ecco quale

L' Udinese vuole tornare al più presto a lottare per l' Europa . L'ultima volta che i bianconeri hanno raggiunto la qualificazione ad una competizione europea è stata nella stagione 2012-2013. In panchina c'era Francesco Guidolin che poteva contare su giocatori come Allan, Benatia, Muriel e naturalmente capitan Di Natale . Dopo ben otto anni, i tifosi vogliono sognare come ai vecchi tempi. La società friulana è chiamata ad un'importante calciomercato. Ad oggi, sono arrivate solo due ufficialità. La prima è l'acquisto a paramterzo zero di Daniele Padelli , la seconda è la cessione a titolo definitivo di Svante Ingelsson all' Hansa Rostock . Preso potrebbe arrivare anche quella di De Paul all' Atletico Madrid . C'è un altro calciatore con le valigie in mano. Si tratta di Simone Scuffet che ha diverse richieste soprattutto in Serie B. Ecco quali.

Con l'arrivo di Padelli, l'addio di Scuffet è solo una questione di tempo. Il giocatore, con il contratto in scadenza nel 2022, ha perso troppo tempo in panchina e vuole cambiare aria per trovare più spazio. Il portiere potrebbe cambiare serie ed approdare in B. Infatti, oltre all'interesse del Perugia, ci sarebbe anche quello del Benevento del neo allenatore Fabio Caserta. I campani, in caso di partenza di Monitpò, potrebbero puntare proprio sull'estremo difensore dell'Udinese. Il ds Foggia sta valutando anche altri profili, come per esempio, Paleari del Genoa e Brignoli dell'Empoli. Ancora non si conosce la futura squadra di Scuffet, ma la cosa certa è che popo una quarantina di partite con la maglia bianconera, il portiere originario di Udine è pronto a salutare il club che lo ha cresciuto fin da bambino. Nel frattempo, la società è al lavoro per trovare il sostituto di Rodrigo De Paul. Vediamo chi sono i due profili che più piacciono in questo momento.