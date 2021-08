Calciomercato Udinese – Ancora senza squadra: Marino fiuta l’occasione

Dopo diverse stagioni non troppo esaltanti, l'Udinese vuole tornare a competere per traguardi ambiziosi. Come affermato dalla stessa società, l'obiettivo per il prossimo anno è quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. Non sarà facile, ma i friulani ce la metteranno tutta. Inoltre, è necessario un aiuto proveniente dal mercato. Gli arrivi di Silvestri, Padelli, Udogie e Samardzic non bastano. Servono altri rinforzi. In questi ultimi giorni di sessione estiva, Marino proverà a non farsi scappare qualche ghiotta occasione. Vediamo quali sono i profili low cost che potrebbero dare una mano alla squadra di Gotti. Partiamo dal primo <<<