Notizie Udinese – Svelato il logo per i 125 anni di storia / FOTO

Attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, la società ha svelato il logo celebrativo per i 125 anni del club

Redazione

La stagione dell'Udinese è iniziata nel migliore dei modi. I ragazzi di mister Gotti hanno superato l'Ascoli nel primo turno di Coppa Italia qualificandosi ai sedicesimi di finale. Senza De Paul, il trascinatore della squadra è stato Roberto Pereyra, autore di due gol ed un assist. Subito in forma anche Nahuel Molina, nonostante fosse uno degli ultimi arrivati a causa degli impegni con la nazionale. Archiviata questa vittoria, i friulani sono al lavoro per prepara l'esordio di campionato contro la Vecchia Signora. I ragazzi di Gotti vogliono iniziare nel migliore dei modi, anche perchè questa sarà una stagione speciale per l'Udinese. Ecco il perchè.

125 anni di storia

Il prossimo 30 novembre il club bianconero compierà 125 anni di storia! La società ha deciso di celebrare questo importante traguardo con uno speciale logo che sarà utilizzato, sui numeri della maglie gara, a partire da domenica e per tutta la stagione 2021/2022. Ecco le prime immagini postato sul profilo ufficiale del club.

Visualizza questo post su Instagram

Il comunicato dell'Udinese

L'Udinese ha poi diramato anche un comunicato ufficiale. Ecco la nota pubblicata sul sito della società: ''Inizia una nuova stagione della nostra storia!

In vista dell' inizio del campionato in cui sarà celebrato il 125esimo anniversario della fondazione di Udinese Calcio, ecco svelato il logo che sarà utilizzato a partire da domenica e per tutta la stagione 2021/2022.

Il 30 novembre infatti il nostro Club spegnerà 125 candeline, seconda società più antica di Italia, confermandosi come una società blasonata e storica del calcio italiano e vantando anche un traguardo prestigioso come quello della ininterrotta militanza in serie A da 27 stagioni consecutive''. Nel frattempo, in vista della sfida di domenica contro la Vecchia Signora, l' Aia ha ha reso note le designazioni arbitrali. Scopri chi arbitrerà il match <<<