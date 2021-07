Mercato Udinese – Per il dopo Musso spunta Sepe del Parma

Per sostituire Musso, l'Udinese avrebbe chiesto informazioni anche su Luigi Sepe, in uscita dal Parma: la situazione

Dopo anni di buio e di sofferenza, l'Udinese vuole tornare al più presto a lottare per l'Europa. Ci vorrà tempo, ma la società sta lavorando per questo traguardo. Intanto, l'obiettivo per l'anno prossimo sarà quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. I bianconeri dovranno fare a meno dei loro due giocatori chiave: Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il primo si trasferirà all'Atletico Madrid, mentre il secondo ha già firmato con l'Atalanta. I dirigenti friulani sono già alla ricerca dei sostituti. Come erede del centrocampista, Marino ha messo gli occhi su Junior Messias del Crotone e Robin Quaison del Mainz. Entrambi sono reduci da una stagione positiva. Per quanto riguarda il nuovo portiere, invece, è spuntato un nome nuovo. Si tratta di Luigi Sepe del Parma. Ma vediamo i dettagli.