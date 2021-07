News Udinese – La Danimarca di Stryger Larsen vola in semifinale

La Danimarca supera la Repubblica Ceca e vola in semfinale. Stryger Larsen, autore di un'ottima gara, è sempre più vicino all’addio ad Udine

Stryger Larsen, ha più volte la manifestato la volontà di lasciare Udine per provare una nuova avventura. Il danese, infatti, non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022. La società friulana ha deciso di metterlo sulla lista dei cedibili. Il classe '91 è seguito da diverse squadre, tra cui Bologna, Fiorentina e Club Brugge. Al momento, però, in pole ci sarebbe il Galatasaray. Secondo il noto esperto di mercato, Nicolò Schira, ieri in tribuna a Baku durante il quarto di finale, ci sarebbe stato uno scout del club turco per seguire da vicino Larsen. Il laterale, che in questa stagione ha realizzato due gol in trentatré partite, ha una valutazione di circa quattro milioni. Dal canto suo, l'Udinese si è già tutelata, bloccando Pedro Pereira. Il portoghese conosce molto bene il campionato italiano, visto che ha indossato le maglie di Sampdoria, Genoa e Crotone. Nel frattempo, i friulani pensano ad altri acquisti.