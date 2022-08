Calciomercato Udinese – Possibile il colpo last minute: Marino è al lavoro

La società continua a lavorare sul mercato e nelle ultime ore prende quota il nome di Enzo Copetti. Inizia una vera e propria lotta a due

Il team gestito dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a darsi da fare sul calciomercato. Stiamo parlando di una squadra che al momento è completa sotto tutti i punti di vista, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità sul fronte cessioni. Bisogna sempre seguire molto attentamente ogni possibile pista ed ogni possibile affare, solo in questo modo si potrà puntare in alto in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore continua a prendere quota il nome di un centravanti argentino dalle qualità molto interessanti, stiamo parlando del bomber del Velez: Enzo Copetti. Le prossime ore saranno fondamentali nel suo caso e la differenza potrebbe essere dietro l'angolo.

Si apre una vera e propria sfida a due per il suo cartellino, soprattutto dopo che dalla Turchia fanno sapere del ritiro del Fenerbache nel corso di questa trattativa. Le prossime ore saranno molto importanti e la squadra pronta a sfidare i bianconeri, arriva dalla cadetteria. Stiamo parlando del Cagliari di Fabio Liverani e di una squadra che vorrebbe tornare il prima possibile nel calcio che conta. Non sarà semplice, ma sicuramente un innesto di questo tipo non può fare altro che dare una mano a questa causa. Ecco i possibili costi dell'operazione.

I dettagli della trattativa

L'inizio di campionato del bomber è stato a dir poco sorprendente e il calciatore è riuscito a mettere a segno ben sei gol nelle prime undici partite di campionato. Stiamo parlando di medie molto interessanti e di un calciatore che non vede l'ora di fare la differenza anche in Europa. Per poterselo aggiudicare potrebbe bastare un'offerta che si aggira attorno ai quattro milioni di euro. Ora tocca ai due team fare la valutazioni più opportune e capire se far partire il colpo.