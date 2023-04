Mercato Udinese – Sfida al Real per un baby fenomeno: il punto sull’affare

L'Udinese come sempre scova i talenti prima di tutti gli altri. Ecco le ultime sulla sfida di mercato con il Real Madrid per un baby prodigio

L'Udinese continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Bisogna cercare dei giocatori di grandissimo livello come spesso accade quando si parla di mercato e soprattutto del team bianconero. Il reparto scouting in questo ultimo periodo ha individuato un piccolo talento che potrebbe far parlare tanto di se in futuro. Non solo i bianconeri, però, risultano essere su di lui. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere le ultime su questa trattativa e su quali altri team potrebbero scavalcare la squadra del Friuli Venezia Giulia.

Il duello di mercato è per un nuovo piccolo talento del calcio europeo, stiamo parlando di Mate Antunovic. Il bomber del Hadjuk Spalato si è messo in mostra in questo ultimo periodo con le giovanili del team croato. Nel corso della Uefa Youth League continua a sorprendere con le sue giocate ed infatti sono tanti i talent scout che lo hanno individuato per la loro società. In queste ultime partite diverse squadre oltre all'Udinese lo hanno messo sotto osservazione. Risultano esserci anche dei big club pronti per fare il colpo da novanta. Tra tutti la società che spicca è indubbiamente il Real Madrid. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il possibile duello di mercato tra il team friulano e i blancos.

Sfida apertissima — Entrambe le squadre vorrebbero il calciatore l'anno prossimo, adesso la palla passa proprio ad Antunovic che dovrà decidere il percorso del suo futuro. Nulla è da escludere, ma allo stesso tempo nulla è scontato. Le prossime settimane ci daranno delle importanti novità su questa trattativa, non possiamo fare altro che attendere. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Torna dal primo minuto un calciatore fondamentale negli schemi tattici di mister Andrea Sottil. Beto è pronto per riprendersi l'attacco <<<