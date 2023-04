Notizie Udinese – Arriva la Cremo e c’è il solito enigma: Lovric o Sama?

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Una sfida decisamente importante. Ecco le ultime sul centrocampo di Andrea Sottil

Domenica si scende in campo e l'Udinese non può più sbagliare. La squadra bianconera dopo gli ultimi tre incontri ha l'obbligo di tornare a vincere. Gli otto gol subiti e i soli due segnati, oltre al punto in classifica sono decisamente troppo poco per una squadra che ad inizio anno (a detta del presidente) puntava ad un posto in Europa. Adesso arriva il match contro una Cremonese agguerrita e che cerca punti fondamentali con cui poter sognare la salvezza finale. Non perdere tutte le ultime che arrivano sulla formazione. Ad oggi c'è ancora un vero e proprio dubbio di formazione: andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Il centrocampo è sempre l'incognita per il tecnico originario di Torino. Anche per domenica sono tanti i punti di domanda per la formazione. Il primo è quello che riguarda il duo composto da Sandi Lovric e Lazar Samardzic. Solo uno dei due potrà scendere sul campo da gioco dal primo minuto e ad oggi è un vero e proprio rebus. Sembra essere leggermente favorito lo sloveno, ma nelle prossime ore potrebbe ancora cambiare tutto. Nel frattempo ecco chi saranno gli altri due giocatori che completeranno nel migliore dei modi la mediana (secondo le idee del tecnico).

Nessuna sorpresa — Per gli altri due posti non ci sarà nessuna sorpresa. Come solito ci andrà il brasiliano Walace davanti alla difesa ed al suo fianco il capitano Roberto Pereyra. Il calciatore argentino è pronto a tornare in mediana visto che è ciò che gli riesce nel migliore dei modi. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutte le ultime notizie che arrivano dal mercato. L'Udinese sembra fare sul serio per un difensore che arriva dall'Union Berlin. Deciso il nome del sostituto di Rodrigo Becao. Baumgartl è pronto per prendersi il Friuli e la Dacia Arena <<<