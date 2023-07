Calciomercato Udinese – Sfuma Saponara / L’italiano firma con il Verona

Sfuma a tutti gli effetti l'affare Riccardo Saponara. Il calciatore proprio ieri sera è stato annunciato come un nuovo innesto dell'Hellas Verona. La squadra allenata da Marco Baroni, si ritiene pronta per la nuova stagione e sta cercando di rinforzare un team che qualche mese fa si è salvato per il rotto della cuffia. Una situazione non semplice per il club del Veneto che si deve dare parecchio da fare sia dentro che fuori dal campo. Nel frattempo è arrivata la firma del fantasista che sicuramente è fatta per fare la differenza e si prenderà un posto sulla trequarti. In questo momento l'Udinese potrebbe rigettarsi sul mercato dopo l'affare saltato nelle ultime ore. Soprattutto se dovesse partire definitivamente Pereyra, servirà un nuovo componente che possa essere un vero e proprio jolly lungo tutto il campo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Ecco i dettagli dell'affare Pereyra <<<