News Udinese – Le probabili formazioni di Udinese – Ascoli

Oggi 13 Agosto, inizia ufficialmente la stagione dell'Udinese . La squadra allenata da mister Luca Gotti, cercherà di raggiungere in tutti i modi i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L'avversario che cercherà di sbarrare la strada è l'Ascoli Piceno . La formazione marchigiana proviene dalla cadetteria, ma non ha nessuna intenzione di fare solamente un apparizione. Anzi l'obiettivo è quello di ostacolare la squadra friulana e chissà raggiungere un inaspettato passaggio del turno. Nelle ultime ore, si stanno moltiplicando i ballottaggi . Diversi i giocatori alle prese con lo smaltimento dei pesanti carichi di lavoro effettuati durante il mese di ritiro. Tocca ai mister fare le scelte migliori e mettere in campo i giocatori più pronti. Seguite l'articolo per leggere le probabili formazioni .

Il primo ballottaggio ed anche il più importante è quello che riguarda la prima punta. Ad oggi è stato provato per diverse volte il tandem d'attacco Pussetto-Cristo Gonzalez, al momento sembra essere sfavorito ai danni dei più qualitativi Deulofeu e Okaka, ma fino alla fine possono esserci delle sorprese. In questo istante le percentuali vedono avanti 55 a 45 la coppia formata dallo spagnolo e dall'italiano. Il secondo dubbio che attanaglia l'allenatore Luca Gotti, riguarda la fascia sinistra. In questo istante sembra essere favorito Udogie, ma fino alla fine può darsi che venga data la possibilità a Stryger Larsen di mettersi in mostra oppure tornare al centro del progetto friulano. Oggi inizia la stagione, ma la squadra non è ancora definita, ci sono diversi ruoli che vanno migliorati sul mercato. Il D.S. Marino nelle ultime ore, sembra essersi assicurato un nuovo centravanti. Eccolo <<<