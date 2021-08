Notizie Udinese – Avete sentito cosa ha detto Gotti in conferenza stampa?

L'allenatore dell'Udinese è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale per presentare il match di Coppa Italia contro l'Ascoli

Il tecnico veneto, inizialmente, ha detto la sua sull'Ascoli e sulla condizione dell'Udinese. ''Noi arriviamo a questo primo impegno con con dei carichi di lavoro elevati e giocatori che non sono allo stesso grado di preparazione, perché c’è chi si è allenato da subito e chi si è invece aggregato successivamente'' - prosegue Gotti - ''Tuttavia, è normale. Siamo all'inizio della stagione. L'obiettivo di questa partita è quello di vedere una squadra vera . L’Ascoli è un buon team di serie B e sicuramente sarà un match insidioso perchè loro non hanno nulla da perdere'' - ma non è ancora tutto - ''Di sicuro però noi avremo tantissima voglia di vincere. Cambio di modulo? Per ora non si sono concretizzati i presupposti che darebbero valore a questo cambiamento, quindi al momento continueremo su ciò che è stato''.

Successivamente, Gotti ha parlato di alcuni calciatori bianconeri. In particolare di Roberto Pereyra, Rodrigo Becao e Gerard Deulofeu. ''Pereyra e Becao hanno una situazione molto diversa. L'argentino ha saltato giusto qualche giorno e si è riaggregato subito all'inizio di questa settimana, non mi sembra che abbia grossi problemi. Il brasiliano, invece, ha saltato una decina di giorni di allenamento e ha svolto una sola seduta ieri con i compagni'' - continua il mister - ''Deulofeu mi sembra che stia bene, lo vedo lavorare molto, però si è allenato in gruppo solamente questa settimana senza disputare alcuna partita finora. Bisognerà vedere come si metterà la gara per capire se potrà essere il momento giusto per farlo iniziare a giocare. Ritorno dei tifosi allo stadio? E' una bellissima notizia. Un nuovo inizio che riporta il calcio dove deve stare, assieme alla gente, con tutte le relative componenti emotive'' - conclude Gotti.