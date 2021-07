Calciomercato Udinese – Sfumato un obiettivo, Di Marzio: “Ecco dove giocherà”

L'Udinese è sempre al lavoro sul mercato. Ora però dovrà dire addio ad un suo obiettivo, il calciatore infatti si accaserà in un altro club

L'Udinese è ancora alla ricerca di rinforzi per completare la rosa di mister Gotti . La società vuole accontentare le richieste del tecnico, come testimonia l'ultimo arrivato Silvestri. La dirigenza si appresta anche per ultimare la trattativa che porterà in bianconero Glik . La situazione verrà chiusa definitivamente appena ci sarà l'uscita di Stryger Larsen . Tuttavia, però, Marino e la dirigenza devono depennare dalla loro lista un loro obiettivo. Infatti come confermato da Di Marzio , il giocatore si accaserà ad un altro club italiano. Ma scopriamo bene tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa.

Come sottolineato dall'esperto di mercato di Sky, PedroPereira ha trovato un accordo col Monza in SerieB. Accelerata importante quella di Galliani che nelle ultime ore ha sbaragliato la concorrenza. L'ex ad rossonero si è assicurato un calciatore che è un lusso per la cadetteria. L'Udinese così deve scartare l'idea di vedere Pedro Pereira in bianconero. I Friulani infatti avevano un principio d'accordo col calciatore e col Benfica per il passaggio in prestito del 23enne. Il Monza ha intuito il rallentamento dell'operazione e si è fiondato con forza sul calciatore. Pedro Pereira nell'ultima stagione è stato in prestito al Crotone dove ha collezionato 35 presenze. L'Udinese però non sta con le mani in mano e starebbe già pensando a nuovi nomi. Ecco i nuovi dettagli.