Calciomercato Udinese – Allegri non lo vuole: Marino studia il colpo

Un attaccande della Vecchia Signora non rientra più nei piani tecnici. Marino potrebbe affondare il colpo: i dettagli

Marko Pjaca è arrivato a Torino nell'estate del 2016 per ben ventitré milioni di euro. Tuttavia, il croato non è riuscito a rispettare le attese. Negli utlimi anni ha girato varie squadre in prestito come Fiorentina, Schalke 04 e Anderlecht, senza mai lasciare il segno. Leggermente meglio, la scorsa stagione, dove al Genoa ha segnato tre gol e fornito due assist. In attesa di nuova destinazione si allena alla Continassa. L'Udinese, in cerca di un nuovo attaccante, sarebbe interessata al classe '95. L'ex giocatore della Dinamo Zagabria è versatile: può giocare sia come ala che come seconda punta. In caso di necessità anche da falso nueve. Su Pjaca c'è il forte interessamento dei granata di Cairo. Per questo motivo, Marino valuta le alternative. Ecco quali.