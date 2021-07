Calciomercato Udinese – Colpo di scena: vicino l’accordo con il portiere

Incredibile colpo di scena. Secondo tuttomercatoweb, l'Udinese sarebbe ad un passo da Marco Silvestri: i dettagli

Si accende il calciomercato dell' Udinese . La società vuole regalare a Luca Gotti rinforzi importanti per la prossima stagione. L'obiettivo prefissato è quello di terminare il campionato nella metà sinistra della classifica. Non sarà semplice, ma con qualche innesto i bianconeri potrebbero sorprendere tutti. I tifosi, dopo le cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul , sono abbastanza preoccupati, ma la dirigenza friulana ha già dimostrato di saper sostituire i vari big venduti. La situazione riguardante il nuovo portiere è entrata nel vivo. Entro il 19 luglio (data d'inizio del ritiro) arriverà il nuovo numero uno. Ma vediamo gli ultimi aggiornamenti .

Fino a qualche ora fa, i preferiti di Marino sembravano essere due: Jesse Joronen del Brescia e Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Secondo TMW, invece, c'è stato un colpo di scena. L'Udinese avrebbe deciso di virare su Marco Silvestri dell'Hellas Verona. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire al portiere un contratto triennale: l'accordo è vicino. Manca ancora l'intesa economica tra le due società, ma l'operazione sembra essere in discesa. Il classe '91, reduce da un'ottima stagione in cui si è affermato come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo, garantirebbe esperienza ed affidabilità. L'ex Leeds non è l'unico calciatore in arrivo dal club di Setti. Ecco chi è l'altro.