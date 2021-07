Calciomercato Udinese – Si tratta per la cessione del portiere

I friulani hanno necessità di piazzare i giocatori che non rientrano nei piani di Gotti. Per questo si tratta per la cessione del portiere

Redazione

L'Udinese prosegue spedita nella preparazione alla nuova stagione. I ragazzi di mister Gotti stanno spingendo forte per mettersi in mostra, ma non tutti rientrano tra i piani del tecnico. Tra questi c'è il nome di Simone Scuffet. Il portiere classe '96 dovrà cercarsi una nuova sistemazione. La società bianconera, infatti, ha da poco prelevato Padelli, fresco vincitore di scudetto. Oltre all'ex nerazzurro, Marino è alla ricerca anche di un altro titolare per la porta: Silvestri e Maximiano Luis i più attenzionati. Per questo motivo la possibilità di veder giocare Scuffet sono minime. La società ha ricevuto un'offerta per il ragazzo, ecco da chi arriva.

Nuova opportunità

L'Udinese vuole mandare a giocare il ragazzo. Nelle ultime ore, alla porta della società friulana ha bussato una società di Serie B. La Ternana vuole rinforzare i propri pali e il nome di Scuffet è in cima alla lista della dirigenza. Il ragazzo avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in cadetteria. All'età di 25 anni, infatti, ha ormai raggiunto la maturità e mentalità adatte per affrontare le pressioni. Scuffet dopo aver impressionato nel suo esordio in Serie A non è più riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Terni e la Ternana potrebbero essere la piazza giusta per rilanciarsi. Mentre la società continua a lavorare sul mercato, mister Gotti e i suoi si preparano alla prima amichevole di domani. Ecco contro come ci arriva la squadra.

Amichevole

Domani, infatti, l'Udinese affronterà la prima amichevole stagionale contro l’Nd Bilje (formazione di seconda serie slovena). Sarà l'occasione per il tecnico Gotti di vedere all'opera le prime istruzioni date alla squadra in questa prima settimana di preparazione. La squadra avrà inoltre la possibilità di sciogliere un po' le gambe dopo i primi giorni di duro allenamento. La società sa che la rosa attuale non è completa per affrontare il prossimo campionato di Serie A. Le casse dell'Udinese si sono riempite e il borsino è sempre più esplosivo: ecco i 10 nomi nel mirino! <<<